Vítová: Dceři soutěž krásy nezakážu, ale do světa ji asi nepustím

„Kdyby měla odjet ve čtrnácti letech někam na dva měsíce, tak bych ji asi nepustila. Ale popravdě nevím, jak bych v takové situaci reagovala. Já jsem taky začínala ve čtrnácti a dojížděla jsem do Prahy 150 kilometrů vlakem a taky jsem to zvládla,“ řekla Vítová.

„Ale je to hodně o tom, jak to má ta holka srovnané v hlavě. Když k takhle mladé holce přijde chlap a začne jí tam vyprávět o jachtách, jak z ní udělá modelku, tak víme, že to tak úplně není a že je to jen takové pozlátko. To jsem uměla rozlišit, a když jsem měla někam vycestovat, tak to bylo jedině přes agenturu,“ prozradila.

Dívka roku Soutěž má za sebou už 29. ročník a porota vybrala ty nejkrásnější dívky ve věku od 13 do 15 let. Letošními vítězkami se staly Valérie Hlinovská, Denisa Machovcová a Adéla Pejchová.

Její Anetě jsou sice jen čtyři roky, ale je z ní už pořádná parádnice. „Diktuje si, jak ji mám česat, jsme dokonce ve fázi, že nenakupuju věci bez ní. Musí chodit se mnou, aby si sama vybrala. Samozřejmě je to pak o kompromisu, protože by chtěla všechno s Elsou z Ledového království a toho má už dost. Taky už přemýšlí, jak se má obléknout do školky nebo na nějakou akci,“ řekla modelka a moderátorka.

S přihlášením dcery do podobné soutěže jako Dívka roku by prý Vítová neměla problém. „Nevím, jestli bude tak nadaná jako finalistky tady, ale co se týče mě, tak bych byla úplně v pohodě, protože znám organizátorky soutěže, roky s nimi spolupracuji včetně manžela a byla jsem s nimi i na soustředění. Tak vím, že se tam mají holky dobře a opravdu se tam něco naučí, tím nemyslím, jak si udržovat postavu, to vůbec ne, ale užijou si to tam a mají z toho radost,“ dodala.