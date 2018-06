Vítová si už na porod nepamatuje, na detaily se ptá manžela

9:56 , aktualizováno 9:56

Modelka a moderátorka Iveta Vítová by do dvou let mohla znovu otěhotnět. Přála by si to především kvůli dětem, které by tak od sebe nebyly věkově příliš vzdálené. Na detaily případného druhého porodu se ptá svého muže, který si prý z toho prvního pamatuje víc, než ona.