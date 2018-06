Na Novu jde další modelka, Iveta Vítová bude číst zprávy

S Ivetou Vítovou se budou diváci Snídaně s Novou setkávat od 9. srpna. Devětadvacetiletá absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského, která se v roce 2009 stala Českou Miss, tak rozšíří stávající sestavu moderátorů Ranních TN ve složení Lenka Benešová, Marcela Škábová, Petr Suchoň a Zdeněk Janíček.

Iveta Vítová v Ranních Televizních novinách na Nově

"Iveta absolvovala náročnou přípravu a na kamerových zkouškách pak prošla na výbornou. Diváci se určitě mají na co těšit," chválí novou posilu týmu Vladimír Mužík, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova.

Sama Iveta už před časem přiznala, že by ráda byla tzv. mluvící hlavou. "Moderování akcí dělat nechci, nechci se do toho plést lidem, kteří to umí. Ale je pravda, že jsem zkoušela moderování VIP zpráv a teď mám projekt, o kterém se nesmí ještě mluvit. Ale je to něco jiného. Není to moderování, při kterém musí být člověk pohotový a vtipný, reagovat na to, co říká jeho host. Tohle je spíš o tom naučit se mluvit a číst zprávy. Tohle by mě bavilo," řekla modelka v době, kdy ještě nevěděla, zda ji do Novy přijmou.