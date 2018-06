Iveta Vítová: Zatím patřím na molo, pak snad mateřská nebo moderování

"Vždycky jsem si říkala, že chodit ve třiceti po mole je už pozdě, ale teď mi bylo 29 a připadám si ještě mladá a že na to molo ještě patřím. Je tam řada modelek, které jsou ještě starší než já, takže si říkám, že to ještě vydržím a budu to dělat," rozhodla se Vítová.

Už delší dobu ji ale zajímá i práce moderátorky. Zkoušela to ve VIP zprávách, přes kamerové zkoušky se ale nedostala. Teď tomu nechává volný průběh. Nejraději by byla tzv. mluvící hlavou.

"Moderování akcí dělat nechci, nechci se do toho plést lidem, kteří to umí. Ale je pravda, že jsem zkoušela moderování VIP zpráv a teď mám malý projekt, o kterém se nesmí ještě mluvit. Ale je to něco jiného. Není to moderování, při kterém musí být člověk pohotový a vtipný, reagovat na to, co říká jeho host. Tohle je spíš o tom naučit se mluvit a číst zprávy. Tohle by mě bavilo," říká modelka.

S manželem Jaroslavem Vítem uvažují také o miminku. Ale stejně jako s prací, na to nepospíchá.

Iveta Vítová a její manžel Jaroslav

"Pokud za měsíc nedostanu ani jednu zakázku a budu přemýšlet, co s načatým večerem, tak asi začnu uvažovat o tom, že si začnu hledat nějakou práci nebo spíš půjdu na tu mateřskou. Už to plánujeme, ale netlačíme nějak na pilu. Prostě až to přijde, tak to přijde," uzavírá Vítová.