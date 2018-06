Slovenská expremiérka Radičová: Smrt manžela je rána, která se nezhojí

Iveta Radičová se s manželem Stanem seznámila už na vysoké škole a měli spolu idylický vztah až do jeho smrti v roce 2005. Tehdy bylo jejich dceři Evě 25 let a jela se svým otcem v autě, když ho postihl náhlý infarkt. Zemřel ve věku 49 let a oběma ženám jeho života - manželce Ivetě i dceři Evě se zhroutil svět.

"To je rána, která se nikdy nezahojí. To se nedá přežít, s tím se dá jen naučit nějak existovat a žít," řekla Iveta Radičová v pořadu 13. komnata.

Právě smrt milovaného manžela ji ale podle přátel přiměla pustit se do vrcholné politiky.

"Myslím, že tou její cestou z toho obrovského šoku začala být práce v politice, možná, že kdyby Stano žil, nebyla by ve vrcholné politice. Ale ona se v tom šoku potřebovala obklopit prací, aby to zmírnilo její bolest a myšlenky stále jedním směrem a možná začala být aktivnější,“ říká rodinný přítel Štefan Skrúcaný.

Manžel Stano Radič jí už v roce 2002 přemlouval, ať do politiky vstoupí. Také proto po jeho smrti výzvu přijala.

Podporu lidí cítila, ale v roce 2012 ji zradili koaliční partneři a její vláda padla. Jak se s tím vyrovnala a jaký muž stojí po jejím boku nyní, odhalí Radičová ve 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek večer.