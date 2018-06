Iveta Lutovská: zatímco vybírala missáka, přišla o auto

"Kamarád přišel zvenku a ptal se mě, jakou mám značku auta. Tu já samozřejmě neznám, tak se zeptal jednodušeji, jestli mám pořád Lancii. V tom případě že mi ji odtáhli. Běžela jsem ven jen v šatech, pěkně mi to klouzalo a když jsem po půl kilometru konečně přiběhla na místo, kde před chvílí stálo auto, nebylo tam," líčí Lutovská.

Je ovšem přesvědčená o tom, že přestupek neudělala. "Nestála jsem na modré, ale na hodinách u vjezdu do hotelu. Tam ale není žádná značka nebo označení, že by se tam nesmělo stát. Jsem naštvaná, protože si myslím, že to udělali špatně a že mi auto neměli odtahovat. Navíc jsem potřebovala hned po soutěži vyrazit domů do Třeboně, protože ráno jedeme s přítelem na lyže do Rakouska. Namísto toho budu shánět auto a řešit, to je opravdu nepříjemná situace. Snad to alespoň půjde rychle," doufala před koncem klání.

V nultém ročníku soutěže krásných mladých mužů Mr. Czech, který se konal v České republice poprvé v historii a jenž moderovala Jitka Asterová, zvítězil Josef Karas, mimochodem favorit jedné z krásných porotkyň, Renaty Langmannové. "Měl příjemné vystupování a perfektní angličtinu. Myslím, že bude dobře reprezentovat," nechala se slyšet Langmannová. Jen si posteskla, že promenáda v plavkách byla trochu rychlá, takže si ji moc neužila.

"Jako bývalý atlet jsem byl zvyklý počítat jen s věcmi, které dovedu plně ovlivnit. A spočítal jsem si, že při finále této soutěže mám jako jeden ze šesti zhruba sedmnáctiprocentní šanci na vítezství. Proto musím přiznat, že jsem překvapený," rekl Karas, někdejší desetibojař, krátce poté, co Iveta Lutovská vyřkla jeho jméno jako vůbec prvního Mr. Czech.

Vítěz se ve světě předvede již 11, března, kdy vyrazí do jihokorejské metropole na finále Mr. World. Světový král krásy bude vyhlášen 27. března a získá roční kontrakt s prestižní modelingovou agenturou, padesát tisíc amerických dolarů a mnoho zajímavých cen.

Mr. Czech se v Česku konal poté, co ředitelka České Miss Michaela Maláčová podepsala exkluzivní pětiletý kontrakt s pořadateli Miss World, jehož součástí je i licence na prestižní mezinárodní soutěž Mr. World.