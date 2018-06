"V podstatě nejsem proti tomu, dělat Mikuláše a čerty. Ale záleží na tom, jakým způsobem se celá akce pojme. Já už tradičně nepozvu k nám domů Mikuláše ani čerta, Artík najde ráno dárečky od nich za oknem. I syn se totiž čertů strašně bojí a já nechci, aby zažil něco takového, jako já v dětství."



Na letitou staročeskou tradici má zpěvačka vyhraněný názor: "Řekněte, proč by se děti měly bát? Jde přece hlavně o tradici a já se snažím Arturovi Mikuláše připravit tak, aby byl příjemný. Aby našel za oknem ten dáreček, který si zaslouží. Dostává punčochu plnou všeho možného, tak, jako se to dělalo kdysi, protože mně se tradiční dárky vždycky moc líbily. Má to svoje kouzlo. Ale v žádném případě Artura nehýčkám. V nadílce si najde samozřejmě i uhlí."

Iveta Bartošová se synem Arturem.