Iveta Benešová rok po svatbě: Ještě zkusím tenis, pak dítě

"O rodině se bavíme, ale tím, že chci ještě zkusit hrát tenis, to není úplně na pořadu dne. Uvidíme. Do budoucna ale dítě určitě chceme," říká Iveta Benešová.

Ta vstoupila do svazku manželského loni v září, kdy své ano řekla kolegovi z tenisové branže Jürgenu Melzerovi. Velkolepý obřad proběhl na zámku Laxenburg v Dolním Rakousku. K sňatku se rozhodli po dvouleté známosti.

Zajímavostí je, že pár strávil nejvíc společného času právě v uplynulém roce. A to především díky zranění tenistky. Ponorka se nekonala.

"Hodně jsem s ním letos cestovala po turnajích, viděli jsem se prakticky pořád. Bylo to příjemné. Teď ale chci zkusit svou kondici znovu. Aktivně trénuju s Nicole Vaidišovou. Makáme každý den, věřím, že v lednu budu dobře připravená," upřesnila Iveta, která patří mezi naše nejkrásnější tenistky. V minulosti dokonce ozdobila i titulní stránku časopisu Sport Illustrated.

Iveta Benešová se objevila na soustředění finalistek a finalistů soutěží krásy hasičů. V české pevnosti Boyard slíbila, že 11. října usedne do poroty.

"Bude to vůbec poprvé, co do poroty nějaké soutěže zasednu. Bude to pro mě nová zkušenost," uzavřela Iveta Benešová.