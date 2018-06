Iveta Bartošová v náručí italské lásky: tady jsou exkluzivní fotky

Iveta Bartošová je opět zadaná. Jejím novým přítelem je o 11 let mladší italský šlechtic a zpěvák Domenico Martucci...

Zpěvačka Iveta Bartošová tvrdí, že Domenico Martucci della Torre je její osudový muž. Je do něj skutečně zamilovaná,...

Přestože čerstvě zamilovaná Iveta Bartošová nechtěla o bývalých partnerech mluvit ve zlém, pustila se do otce svého...

VIDEO: Italský partner Bartošové zvažuje, že si ji odveze do Itálie

Italský šlechtic a partner Ivety Bartošové Domenico Martucci della Torre zvažuje, že by se vrátil do rodné země. A to i...