Iveta Bartošová už peče cukroví

Nebýt syna Artura, kterého pečení baví, o cukroví by se zpěvačka vůbec starat nemusela. Její maminka jí ho totiž každoročně posílá patnáct druhů.

„Artur se mnou peče hrozně rád. Nadšeně vykrajuje linecké těsto nebo tvaruje vanilkové rohlíčky a kokosové kuličky. Zrovna v pondělí se mnou stál u plotny a do toho ještě slavil s kamarády svůj svátek. Bylo tady hodně veselo,“ vypráví Bartošová.

Jestli odjede na Vánoce k rodičům na Moravu, nebo zůstane v Praze, zatím neví. „Strašně ráda jsem doma. Možná zůstanu v Praze a rodiče vezmu k nám, abychom byli všichni pohromadě,“ přemítá zpěvačka. V jejím hlase se ovšem skrývá velký otazník. Jaké budou Vánoce bez Zdeňka Podhůrského, s nímž prožila vášnivý vztah? Zapomene jen tak snadno na loňské svátky, které trávili společně? „Na to se nedá zapomenout. Bolí to, ale jsme kamarádi,“ tvrdí Bartošová.

Jestli se k němu někdy vrátí, nechává momentálně osudu. „Chce to čas,“ říká smutně. Velkou radost má ovšem ze své první vánoční desky. Jmenuje se Vánoční Iveta a ji pokřtila ve středu večer v pražském klubu Infinity. „Je to moje dvacátá, jubilejní deska. Strašně dlouho jsem po ní toužila a konečně se to povedlo.“

Poprvé ji předvede 19. prosince v kostele v Uhříněvsi. Chystá totiž pro své spoluobčany a přátele vánoční koncert. „Budou mě doprovázet tři muzikanti a dětský sbor Jiskřička z Artíkovy školy. Na jednu písničku se zvlášť těším. Jmenuje se Vánoční lidé a je o všech, které mám ráda. Kdysi mi ji napsali Ondřej Soukup a Eduard Pergner, tatínek Terezy Pergnerové. Budu ji zpívat a myslet na něj, protože už není mezi námi.“