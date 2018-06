Iveta Bartošová tvrdí, že jí Štaidl dluží miliony

Ještě začátkem května to vypadalo, že Bartošová zakopala se Štaidlem válečnou sekyru. "Poslední dobou, je to měsíc, se to změnilo. Láďo, já ti děkuji, konečně se o něj staráš," prohlásila v rozhovoru na Frekvenci 1.

Artur Štaidl s narozeninovým dortem

Uběhlo však jen pár týdnů a zpěvačka v rozhovoru pro rádio Impuls řekla, že jí Štaidl dluží peníze. "Je to několik milionů. Ty nezaplatil," uvedla, ale neupřesnila, za co.

Zároveň odmítla informace, že by ji a Artura živil. Ani za ni nezaplatil hypotéku na dům v Uhříněvsi. Zpěvačka přiznala, že je na tom občas tak zle, že nemá na svačinu pro syna. Štaidl podle Bartošové na Artura platí šest tisíc korun měsíčně už 14 let. "Ale to nevadí. Já po něm nic nechci. Chci jen, aby měl rád svého syna, aby se k němu choval krásně," řekla.

Iveta Bartošová a Domenico Martucci della Torre Ladislav Štaidl s manželkou Michaelou

Naštěstí jí prý pomáhají kamarádi, má půjčky a teď už dokonce tolik práce, že musí některé nabídky odmítat.

Ladislav Štaidl celou věc nekomentuje a nechce se nechat vtáhnout do další mediální kampaně zpěvačky.