Iveta Bartošová truchlí, zemřel jí otec

O silném krvácení do mozku svého otce Karla Bartoše se zpěvačka dozvěděla v pátek. Jiří Pomeje, který je jí v posledních dnech neustále po boku, ji hned druhý den naložil do auta a odvezl do nemocnice v Ostravě-Porubě.

"Nereagoval na ni, nevnímal ji a Ivetu to moc bolelo," říká Pomeje, který v neděli večer přivezl zpěvačku zase zpátky domů do Uhřiněvsi a začal okamžitě rušit plánovanou velkolepou oslavu jejích dvaačtyřicátých narozenin v pražském Mánesu.

"Jestli nás to něco stálo, je v tuhle chvíli bezpředmětné, teď o peníze vážně nejde. Iveta z pochopitelných důvodů nemá na nějaké oslavy náladu. I telefony přesměrovala na mě a já za ni prosím za ohleduplnost," říká Pomeje.

V pondělí ráno, zatímco cvičila ve fitku, její tatínek bohužel zemřel. A to Iveta věřila v zázrak. Jak informoval její manažer Ivan Rössler, je jeho odchodem zdrcena a prosí o klid. Kromě oslavy narozenin zrušila i další veřejné aktivity. Turné, které má vypuknout 15. května, prý ale ohroženo není. Chce ho totiž věnovat právě svému otci.