Iveta Bartošová je zase šik, výrazně zhubla a cvičí i hlasivky

"Dávali mi nové čelistní kosti kvůli předchozímu trhání zubů moudrosti. Kdo to zažil, jistě chápe, jaká je to bolest a jak se cítím. Hůř se mi mluví, ale na zpěv to naštěstí nemá vliv. Kamerám a diktafonům se teď vyhýbám, neboť si každý pod tím může představit kdovíco," říká Bartošová, které operace pomohla i s hubnutím. Nemůže totiž moc kousat, takže jí především polévky a mixované jídlo. Jinak si sama naordinovala takovou dietu, která se dá držet dlouhodobě, aby nedošlo k jo-jo efektu.

"Jím prostě všechno, co mi dělá dobře na žaludek a na co mám zrovna chuť. Poslouchám svoje tělo. Jím klidně osmkrát denně, jen po malých dávkách. Snažím se hodně spát, to prý také pomáhá. Vejdu se do oblečení, které, jsem už dlouho nemohla obléknout, úžasný pocit," pochvaluje si zpěvačka, jež se také chystá vrátit mezi českou pěveckou špičku a cvičí pěvecké cviky, které se naučila na začátku kariéry.

"Jsem jako sportovec, který musí denně trénovat. Hlasivky jsou nejjemnější sval v těle, takže je to nutné. Každý stres mi může na chvíli hlasivky tzv. zavřít. Proto se snažím být denně v pohodě a nepřipouštět si například ty nesmyslné články v některých médiích, kterých je stále a už hodně dlouho spousta," postěžovala si Bartošová.

Další koncert ji čeká už v úterý v Ostravě a vystoupení přibývá, jak se mohou fanoušci přesvědčit na jejích stránkách.

Právě fanoušci prý drží Bartošovou nad vodou. "Ten poslední rok byl asi nejhorší v mém životě, takže mi dávají obrovskou energii. Když publikum skanduje, tancuje a zpívá si se mnou všechny moje písničky, je to nenahraditelný pocit," svěřila zpěvačka.

Kromě nich je jí oporou také syn Artur, který už bude brzy plnoletý. "Je to můj nejlepší chlap na světě. Jsem na něj strašně pyšná. Teď mi vrací to, co jsem do něj všechno dala. Dýchala bych za něj. Ale on to nepotřebuje. Je silný, velmi inteligentní, empatický a ví, co chce. Žije si už teď svůj život, i když jsme co nejvíce spolu, a je mojí velkou oporou."

Také manželství s Josefem Rychtářem je prý navzdory článkům bulvárních deníků v pořádku. "Partnerství dvou lidí je o toleranci, kompromisech a naslouchání si. Každý máme nějaké ta svoje pro a proti. Je velmi citlivý, i když se píšou opaky. Dlouho mu trvalo, než pochopil, jak to v té naší drsné branži chodí. Já do ní nepatřím, patřím jen na jeviště. To všechno kolem mi bere energii. Domov a klid je pro mne základ. Pak můžu rozdávat dál. Josef mne chrání jak může," říká Bartošová.