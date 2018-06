Iveta Bartošová se změnila v sexy rebelku. Podívejte se

"Chtěla jsem, aby fotografie korespondovaly s obsahem a taky s tím, jak se teď cítím. Mám teď v sobě rebelství i romantiku a chtěla jsem být sexy," komentuje odvážné snímky zpěvačka, jež svůj nejnovější hudební počin, pod kterým je podepsán Karel Mařík či samotný Jiří Pomeje, nazývá "měkkým bigbítem".

"Už jsem se vyzpívala ze všeho, co bylo a teď jsem konečně natočila desku po které jsem celý život toužila. A jsem šťastná, že jsem našla někoho jako je Kája Mařík, který to risknul s Bartošovou. Nebýt jeho, nebylo by turné ani nová deska," vysvětluje Bartošová, která ale odmítá, že by se hudebně změnila k nepoznání. "Nezbláznila jsem se a rock skutečně nezpívám," dodává se smíchem.

Autorkou nových snímků Ivety Bartošové je přední česká fotografka Lenka Hatašová, která konečnou podobu fotografií pojala trochu netradičně. "Ty fotky vypadají až trochu nereálně, jakoby byly namalované, ale je to nový trend ve světě a mně osobně se to velmi líbí. Snad to ocení i fanoušci," řekla iDNES.cz Hatašová.

Novou desku představí Iveta Bartošová ve středu a jejími kmotry budou Petr Muk, Josef Vojtek, Bohouš Josef, Michal David či Aleš Brichta, který je podepsán pod některými texty. Úvodní singl ponese název Pohádka.

