Iveta Bartošová se vzdala syna, Artur zůstane u otce

Zpěvačka dostala návrh mimosoudní dohody v pátek. Jedná se o změnu výchovy a výživy Artura, kterého má na základě předběžného opatření v péči otec.

"Bartošová musí návrh podepsat a pak ho ještě musí schválit soud. Vyhnuli bychom se tahanicím a dokazování, jak tomu bylo před čtyřmi lety," řekl pro iDNES.cz Štaidlův advokát Josef Lžičař.

"Do osmnácti let by měl být Artur u svého táty. Je to správné rozhodnutí. Budu mít čas sama na sebe a dám si všechny věci do pořádku," řekla Blesku Bartošová.

Iveta Bartošová pózovala naší fotografce ještě v době, kdy byla šťastná se svým italským přítelem.

"Samozřejmě, že Iveta o dítě nepřijde. Otec mu nebude bránit v tom, aby se viděl s matkou. V dohodě je zakotven široký styk se synem, ale můj klient půjde kdykoli i nad rámec dohody. Je to správné rozhodnutí a Bartošová by navíc respektovala přání Artura zůstat s otcem," dodal Lžičař.

Když všechno půjde v pohodě, soudy by mohly rozhodnout do měsíce. Zpěvačka se o Artura nemohla dostatečně starat, a jak sama několikrát přiznala, je bez peněz.

"Strašně jsem to obrečela, ten stesk, bolest, byli jsme spolu patnáct let vlastně pořád. Snažila jsem se mu dát všechno, co jsem mohla, absolutní maximum, jsem za to na sebe hrdá. Artur měl vždy přednost," řekla zpěvačka.

Iveta Bartošová se synem Arturem Ladislav Štaidl

Bartošová se o syna se Štaidlem už v minulosti soudila. Poprvé to bylo v roce 1999, když mu byly tři roky, a Artur zůstal u matky. Další soud byl v roce 2007, když se léčila v Kroměříži. Tehdy spor také skončil dohodou.