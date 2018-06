Iveta Bartošová se vrátila ke Klírovi

Iveta Bartošová se synem Arturem.

Bylo to už v době, kdy Iveta startovala svou sólovou dráhu a řešila své první samostatné turné. Nyní, po letech, se jejich spolupráce zase obnovila.Práce s českými celebritami se Josefovi Klírovi líbí. „Většina těchto profesionálních vztahů vychází z přátelských kontaktů. Potkáváme se také v soukromí a nejdůležitější podle mě je, že se o věcech otevřeně bavíme a nikdo ke mně do ateliéru nepřijde se strachem, co jsem přichystal,“ konstatoval Klír.Návrhář spolupracoval mimo jiné také se Silvií Lakatošovou, Ilonou Csákovou, Lucii Bílou, Pavlínou Filipovskou. „Také jsem čtyři měsíce oblékal Míšu Jílkovou do Kotle. Zdůrazňuji, že teď už ne. Mám s tím spíš problémy,“ poznamenal Klír.Nově pracuje také se skupinou Black Milk. „Kostýmy, které jsem pro ně udělal, využijí děvčata na koncertním turné s Tatu. Je to jenom základ, ke kterému budeme pak přidělávat další věci,“ dodal návrhář.