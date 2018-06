Bylo to peklo, promluvila poprvé o Itálii Bartošová. V léčebně zatím není

"Bylo to strašný, hotové peklo. Ta cesta mě šíleně vysílila," řekla iDNES.cz v telefonickém rozhovoru Iveta Bartošová. "Chci pracovat na nové desce, ale tohle všechno mě šíleně unavuje a brzdí," opakovala dokola zpěvačka. Na přímý dotaz, s kým na nové desce pracuje, odpověděla, že s producentem a skladatelem Vladimírem Kočandrlem.

Ale ve vydavatelství, kde by se zpěvačkou měli spolupracovat, o vydání nové desky nic nevědí. "O žádné takové spolupráci nemám informace. Poslední jednání s Ivetou Bartošovou probíhala loni, v době, kdy točila vlastní show Iveta B. Tehdy to bylo pouze ve fázi debat," uvedla Marcela Kočandrlová z vydavatelství EMI Czech Republic.

Je zřejmé, že stav Ivety Bartošové není dobrý. V telefonu zněla zmateně, vyčerpaně. Na to, proč není v léčebně, kam ji chtěl sám Josef Rychtář umístit, ani jeden z nich neodpověděl.

"Já momentálně shromažďuji důkazy, se kterými hodlám jít na policii. To, že pan Macura (Zdeněk Macura, údajný únosce Ivety Bartošové - pozn.red.) odvlekl Ivetu z jejího domu do zahraničí, nenechám jen tak. Mám mnoho důkazů o tom, co s ní prováděl, včetně toho, že jí do pití dával omamné látky, o nichž víc řeknu policii," dodal Rychtář, který je nyní s Bartošovou v jejich domě v pražské Uhříněvsi.

Do celé kauzy kolem zpěvačky se stále víc zapojuje i Domenico Martucci, zpěvaččin bývalý partner, u něhož Bartošová v Itálii pobývala. Na svém Facebooku začal zveřejňovat fotky, videa i zprávy, které mu Rychtář posílal, některé i dva roky staré. Josefa Rychtáře vyzval, aby Bartošovou odvezl do léčebny, jinak začne zveřejňovat kompromitující videa, která s ní má.

Policie musí v tomto případu řešit hned několik trestních oznámení, která na sebe mužští aktéři vzájemně podali.

