Iveta Bartošová je doma z léčebny, vydržela v ní týden

Iveta Bartošová nastoupila do léčebny minulý pátek. Převezli ji sem z Thomayerovy nemocnice, kde podstoupila operaci dvanácterníku a slepého střeva.

I když to původně vypadalo, že Josef Rychtář plní svůj slib dostat přítelkyni rychle na léčení, naopak se snažil zpěvačku z léčebny dostat.

Veřejně si stěžoval na podmínky, v jakých je Bartošová držena, i na to, že do léčebny nenastoupila dobrovolně. V rozhovoru pro televizi Nova obvinil Thomayerovu nemocnici ze zanedbání péče, protože Bartošovu nedoléčenou převezli bez jejího souhlasu do Bohnic.

Josef Rychtář

V neděli zpěvačku s bolestmi břicha převezli do nemocnice Na Bulovce, odkud ji ovšem po vyšetření poslali zpět.

Rychtář si dal za cíl dostat Bartošovou z Bohnic a převézt ji jinam. To se mu povedlo ve čtvrtek odpoledne. Místo jiného zdravotnického zařízení ji ale odvezl domů.

Její bývalý přítel Domenico Martucci zatím svolává na neděli demonstraci za Ivetu Bartošovou a proti násilí na ženách, kterého se podle něj Rychtář na Bartošové dopouští.