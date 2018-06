Iveta Bartošová o svatbě: Josef musí ustát tlak médií

"Jsou věci, a to je konkrétně třeba svatba, které by se neměly unáhlit. Je pravda, že se spolu učíme žít. Potřebujeme se, milujeme a vzácně se doplňujeme. Jde o to, aby Josef vydržel ten mediální tlak, to je jediná věc," řekla pro iDNES.cz Bartošová.

Zpěvačka s Josefem Rychtářem tvoří pár už přes rok. Osmadvacetileté manželství jejího přítele ale soud rozvedl teprve na začátku října.

"Já jsem vůbec nevěděla, že probíhá nějaký soud, hlavně jsem svému příteli neustále říkala, že pokud se chce rozvést, tak musí on chtít sám za sebe, ne kvůli mně," tvrdí zpěvačka, která ale Rychtářovi také řekla, že už nechce další vztah se ženatým mužem.

"Já jsem na to byla prakticky tak nějak zvyklá 13 let života s panem Štaidlem, kdy byl celou dobu ženatý. Řekla jsem Pepovi, že nikdy nechci žít vedle ženatého muže, protože to přináší spoustu úskalí, nepříjemností," prohlašuje Bartošová.

S Rychtářem se předtím znala už 15 let a byli přáteli. Vykali si a podle zpěvačky chovali k sobě zvláštní úctu. Do Josefa se zamilovala, když začala jeho rodinu navštěvovat.

"Zjistila jsem, že je všechno nějak jinak, že každý žije úplně zvlášť, každý v jiném domečku. A tam nějak začala vznikat láska. Zamilovali jsme se, jsme spolu a jsme šťastní," přiblížila Iveta začátek jejich vztahu.

Iveta Bartošová a Josef Rychtář

Zpěvačka chtěla Rychtářovi pomoct vyrovnat se s rozvodem, ale nevěděla jak. "Pro něj to byl v podstatě trochu šok, trochu rána. Myslím si ale, že už je v pohodě, že to tak nějak v sobě rychle vstřebal, což on na rozdíl ode mě umí," prozradila Bartošová, která ale po rozvodu přítele začala trochu o sobě pochybovat.



"Myslela jsem si, že se mu uleví, bude mít radost, nebo cokoliv, ale ono to prostě bylo jinak. Proto jsem začala mít trochu pochybnosti sama o sobě, abych ho nezklamala, abychom spolu byli, aby on vydržel ten tlak, který je na něj obrovský. Modlím se za to, aby to ustál, aby to nenarušilo náš vztah, naše soukromí," dodala.