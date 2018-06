Iveta Bartošová: nahoře bez se opalovala kvůli StarDance

Blog Nahá Bartošová ztratila soudnost, píše na blogu iDNES.cz Janis Sidovský

"Tyhle fotky vznikly úplně na začátku naší dovolené, kdy jsme si s kamarádkou, mojí výkonnou produkční, zalezly pod jedno molo a chtěly se trochu opálit. Která ženská se neopaluje nahoře bez, proboha?" ptá se Iveta Bartošová.

Záhy vysvětlila, že opalování bez horního dílu plavek si dopřála především kvůli slovenské soutěži Let´s Dance, kde by měla brzy zazářit, podobně jako v minulosti Helana Vondráčková či Andrea Verešová. "Chtěla jsem být celá opálena, aby mi nebyla vidět bílá místa. V těch šatech by to nevypadalo dobře," dodala Iveta.

Kočka a myši

Její dovolená v Egyptě přitom zpočátku připomínala hru kočky s myší. Že je v hledáčku bulvárních novinářů, totiž vůbec nevěděla. "Seděli jsme u stolu a Jirka najednou začal říkat, že toho kluka zná, nakonec se z něj skutečně vyklubal paparazzi," líčí Iveta, která - i přes počáteční šok - nastavila jasná pravidla.



Iveta Bartošová v Egyptě

"Všechny jsme posadili ke stolu a řekli jim, že nám zkazili dovolenou, pak jsme se ale domluvili na vzájemné spolupráci a měli jsme klid," dodává Bartošová, která v Egyptě byla s manželem Jiřím, synem Arturem a dalšími přáteli.



Iveta Bartošová a Jiří Pomeje v Egyptě

Během několika dnů se stala hvězdou a začalo se o ní mluvit jako o české Shakiře. "Slavila jsem tu velký úspěch, rozdala jsem spoustu desek, a už jsme se dokonce domlouvala, že bych sem jezdila pravidelně zpívat, tak uvidíme," uzavírá odpočinutá Iveta Bartošová.