Iveta Bartošová má zlomený klíček v rameni, musí na operaci

"Se zprávou o operaci se snažím stále vyrovnat, ale není to lehké," napsala Bartošová na svůj profil na Facebooku. "Věřím lékařům, že mi pomohou. Nejsem první ani poslední s takovýmto úrazem," dodala.

Zpěvačka je přesvědčená, že lékaři její stav zanedbali. "Bohužel to bylo zanedbáno, i když jsem cítila, že je to vážný a řvala jsem bolestí. Bylo mi zpočátku řečeno, že je to jen naražený, tak jsem se to snažila vydržet," napsala Bartošová ve svém deníčku, který píše pro deník Blesk.

Bartošová se zranila během pobytu u Josefa Rychtáře v Říčanech, kde strávila celý měsíc. Nyní žije opět ve svém domě v Uhříněvsi, ovšem bez svého syna a samota jejímu psychickému stavu nesvědčí.

"Dnes jsem měla trochu stav úzkosti, myšlenkama jsem stále u svého syna. Chci mu dokázat, že tu jsem a budu pro něho. Těším se na práci, která mě baví. A i když mám obavy z operace, která mě čeká, musím to zvládnout, to není slib, já chci," napsala svým fanouškům.