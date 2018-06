Iveta Bartošová je v Síni slávy, Vyskočilová nemá sex

Iveta Bartošová byla slavnostně uvedena do Síně slávy, do které byla loni uvedena Lucie Bílá. Vypadala šťastně, mladě a štíhle. "Shodila jsem tancováním asi tak dvanáct kilo, vůbec mám ze sebe radost a jsem na sebe pyšná. Možná právě proto, že jsem toho za poslední dobu tolik stihla. Jsem opravdu šťastná," nechala se slyšet zpěvačka. Na akci stihla ještě zazpívat a pak už zase pospíchala zpátky do Bratislavy, kde ji v neděli čeká sedmé kolo taneční soutěže.

"Bude to už náročnější, tancujeme dva tance - slow foxtrot a valčík. Ráda bych šla samozřejmě dál, nejlépe až do finále. Vyhrát ale musí samozřejmě slovenský pár, s tím počítám. A jestli jsem unavená? Jsem, ale v autě mám deku a polštář a budu cestou spát, ráno v devět mám totiž trénink," prozradila Bartošová. - čtěte NA SKOK: Dáváme si pozor, v létě už nebudeme, říká Bartošová o miminku

Na Slovensko ji bezpečně odvezl její manžel Jiří Pomeje. Do Česka se s ní vrátí opět v sobotu, kdy Iveta zazpívá na akci v Karlových Varech. Vyzvedne při té příležitosti také Ivetina syna Artura, který se vrátí ze školního výletu a pojede své mámě jako každou neděli držet do Bratislavy palce. "Jsem šťastný, když můžu pro někoho žít a něco pro něj dělat. Čtrnáct let jsem dělal všechno pro Míšu Kuklovou, teď to dělám pro Ivetu," uzavírá Pomeje.

"Stefan je ze Švýcarska, jezdíme za sebou, těšíme se na sebe, ale sex spolu nemáme. Je mezi námi krásný platonický vztah a to je to nejlepší," šokuje Anife svým prohlášením. Na akci v Sasazu se potkala se svým exmanželem Ivanem Vyskočilem, kterého doprovázela exotická dívka. "Vůbec nevím, kdo to je, to je asi nějaká nová, viděla jsem ji poprvé. Nezná asi ještě moc mého exmanžela, když jsme se totiž líbali na uvítanou, je zvyklý chytit mě za zadek a to se jí moc nelíbilo. Ještě si musí zvyknout," smála se Anife.