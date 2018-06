Iveta Bartošová je v nemocnici, manžel rozesílá prohlášení

O toužebně očekávané dítě přišla Bartošová na začátku září. Podle vlastních slov pociťovala nevolnosti a zvracela, až nakonec v sedmém týdnu těhotenství potratila. Pro zpěvačku to nebyl první potrat, o jedno dítě přišla, ještě když žila s Ladislavem Štaidlem. Ten si tehdy potomka nepřál. O pár let později se jim však narodil dnes už dvanáctiletý Artur, kterého zpěvačka vychovává se svým současným manželem.

Právě ve spojitosti s potratem se Bartošová nevyhnula propírání osobního života v bulvárních plátcích, a objevily se dokonce spekulace, že se už rok po svatbě s Pomejem rozvádějí. S jeho pomocí proto vydala tiskové prohlášení, kde situaci uvádí na pravou míru.

"Volím tuto poněkud nezvyklou formu kontaktu s vámi, protože momentálně nemám jinou možnost. Ocitla jsem se totiž ve velmi vážném zdravotním stavu v nemocnici a nechci čekat s určitými věcmi až na své propuštění, protože neřešené problémy mají tendenci narůstat," píše v prohlášení Bartošová.

"Přišla jsem o tolik chtěné dítě a to je pro každou ženu velká rána. A k tomu jsem shodou okolností zůstala na všechnu tu bolest sama, protože manžel byl pracovně v zahraničí, a tak jsem se v té bolesti topila, občas něco řekla a výsledkem byla neuvěřitelná kauza v médiích, kde se pohřbilo nejen naše dítě, ale spolu s ním i naše manželství a svým způsobem i lidská důstojnost mého manžela."

"A tak vás všechny velice prosím, abyste se do nás už nestrefovali otrávenými šípy, nerozvádíme se, máme se pořád rádi a já si svého manžela velmi vážím za to, co pro mne udělal, a je mi líto, když se o něm píše nepravda. Určitě je dost jiných témat, o nichž se dá v souvislosti s námi psát. Třeba o muzikálu Děti ráje, na který se nesmírně těším, nebo o úspěchu mého manžela v Polsku. A věřte, že se oba vynasnažíme, aby pořád bylo o čem psát. Jen doufám, že to budou už pozitivnější zprávy, než byly ty dosavadní," uzavírá Bartošová.