Manažer Bartošové: Horší už to být nemůže, ale Ivetu jsem neodepsal

"Ivetu jsem rozhodně jako zpěvačku neodepsal. Za ty čtyři měsíce, co spolu děláme, jsem u ní viděl snahu a chuť se sebou něco dělat. Pak se ale dostala znovu do problémů a na kliniku odjížděla ve velice špatném psychickém i fyzickém stavu," řekl Ivetin manažer Richard Dušák.

Osobně si myslí, že čím déle Bartošová na klinice vydrží, tím to bude pro ni lepší.

Některé zakázky musel Dušák zrušit, ale věří, že se zpěvačka dá znovu dohromady. "Horší už to být nemůže, tak snad to bude už jen lepší. Iveta má na to, aby se zase vrátila na výsluní. Nejdříve se ale musí dát do kupy. Je to běh na dlouhou trať a já určitě udělám všechno, abych jí pomohl," dodal manažer.

Iveta Bartošová se synem Arturem

Zhroucení Bartošové naštěstí nebyl přítomen její syn Artur, protože je se školou na výletě. Až se vrátí, bude se o něj zřejmě starat rodinná kamarádka. "V tom by problém být neměl. I když určitě ani on to teď nemá jednoduché. O to víc se musí snažit Iveta," řekl Dušák.

Artura chce po jeho návratu za matkou přivést. Bartošovou už podle deníku Blesk v nemocnici navštívil její přítel Domenico Martucci, který je zpět z Itálie. Dlouho se u ní ale nemohl zdržet, zpěvačka má návštěvy zatím zakázány.