Iveta Bartošová jde do boje s Lucií Bílou, přihlížet bude divák

Iveta Bartošová se totiž dohodla s Divadlem Broadway na spolupráci. Od prosince zde začíná zkoušet nový muzikál Mona Lisa, který by měl mít premiéru 4. března příštího roku. "S Oldou Lichtenbergem se známe už delší dobu. Už jsem od něj v minulosti nabídku na učinkování v muzikálu dostala, ale tenkrát jsem ji nevzala, což mě později hodně mrzelo. Teď jsem ráda, že jsme se konečně našli. Moc děkuji za nabídku, už jsem slyšela muziku, která by v Mona Lise měla zaznít, a je nádherná," vysvětlila Bartošová.



Iveta Bartošová se brzy stane Mona Lisou

Prakticky ve stejné době, kdy bude o přízeň diváků bojovat Mona Lisa, bude probíhat v Hudebním divadle Karlín muzikál Carmen, kde se v hlavních rolích objeví Lucie Bílá a její manžel Václav Noid Bárta. - Více o muzikálu Carmen čtěte zde



Lucie Bílá, která září v muzikálu Němcová!, se brzy stane i Carmen

"Do projektu jsem nešla primárně proto, abych porazila Lucii Bílou, ale proto, že se hudbě věnuji už pětadvacet let a muzikál je téma, které je pro mě jako stvořené," prozradila iDNES.cz Bartošová. Zpěvačku tak opět čeká náročné období. Vedle turné se chystá vydat autorskou desku a teď přišla i role v muzikálu.

Artur je všechno

Středem jejího života ale stále zůstává jediný syn Artur. Ten byl soudem svěřen do péče otce Ladislava Štaidla. Iveta o syna přišla kvůli údajnému nezodpovědnému chování. Po návratu z protialkoholické léčebny se tedy vrhla na práci a doufá, že bude moci o syna opět pečovat, teď je odkázána jen na občasné návštěvy. "Konečně s Arturem prožiju celý víkend. Chystáme se vyrazit do přírody, ale hlavně jsem šťastná, že budeme delší čas spolu."

Pokud soud vrátí Artura opět do její péče, je Bartošová stoprocentně připravená se o syna postarat i přesto, že jí díky pracovním povinnostem moc volného času nezbývá. "Artur je velký, tak už nepotřebuje žádnou chůvu. Zvládli bychom to i bez pomoci," dodává Bartošová.

Muzikál slibuje hvězdy

Hudbu k Mona Lise složí Bohouš Josef, který se moc těší na spolupráci s Ivetou, jelikož ještě neměl to štěstí se s ní při práci potkat. "Mona Lisa je dobré téma, protože ji zná každý," přiznal Josef. Částečně se na hudebním zpracování bude podílet i Michal David. "Bohouš je úžasnej, takže myslím, že já nebudu mít už moc prostoru a maximálně dodám tak dvě věci. Slyšel jsem, co zatím složil, a překvapilo mě, jak je to profesionální, žádná Burma," prohlásil David. "Iveta správně přiznala, že nás v minulosti odmítla, když jsme ji chtěli do Kleopatry, a udělala tak velkou chybu, teď je jedině dobře, že konečně souhlasila," dodal.



Michal David a Iveta Bartošová

Bartošová bude v hlavní roli alternovat s Monikou Absolonovou a Dashou. Dalšími hvězdami, které budou v Moně Lise účinkovat, jsou Hana Zagorová, Petra Janů, Bára Basiková, Petr Kolář, Josef Vojtek, Petr Muk, Jiří Korn a další. Scénář k muzikálu napíše Libor Vaculík, texty písní složí Lou Fanánek Hagen a režírovat projekt bude Jozef Bednárik.

Kterému muzikálu byste dali přednost?