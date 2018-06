Bartošová o své reality show: Lidi pochopí, že jsem úplně normální

Zpěvačka už od léta natáčí pořad pro televizi Pětka, která začne vysílat 15. října (více zde).

"Svým pořadem pomůžu nebo poradím spoustě žen, co dělat v určitých situacích. Nebude to samozřejmě jenom závažné, lidi se i hodně pobaví, protože my zažíváme během natáčení hodně legrace. Myslím, že spousta lidí bude překvapena, a lidé, kteří mě neměli rádi, pochopí, že jsem úplně normální," prohlásila Bartošová.

Po odvysílání předtočených dílů se zpěvačka posadí do studia a bude se bavit s diváky.

"V živém přenosu budu odpovídat na otázky diváků. Moc se na to těším, protože natáčení mě moc baví," řekla zpěvačka během focení nových snímků pro časopis Glanc.

Fanouškům chce mimo jiné přiblížit, co všechno obnášejí přípravy na koncert, který ji čeká 23. prosince v Lucerně.

"My všechno natáčíme, pracovní schůzky, zkoušky s kapelou, orchestrem, dětským sborem. Zároveň tam natáčíme i moje soukromí, co vlastně prožívám," prozradila zpěvačka.

Koncertování je podle zpěvačky sice úžasná věc, ale nestihla by se tolika divákům ukázat v tom pravém světle, a proto zvolila právě pořad v televizi.

"Jsem v tomto pořadu naprosto otevřená, upřimná, takže tam mě lidi budou moci konečně poznat ne z bulváru, z těch nesmyslů, ale poznají mě takovou, jaká opravdu jsem," slibuje Bartošová.