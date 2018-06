Iveta Bartošová by si přála holčičku Sylvii

Pro útlounkou Ivetu v lehkém růžovém tričku bylo odpoledne v Thomayerově nemocnici rozhodně víc zábavou, než prací na svém image. Často se smála, hlavně když jí neznámý anonym nabídl otcovství pro dalšího potomka. Dětem odpovídala neúnavně, než počítač sám zahlásil “Dost!” Možná bude také následovat příklad Jana Čenského, kterému se povídání natolik zalíbilo, že dodnes navštěvuje stránky projektu Majáky a chatuje s dětmi například z internetové kavárny.

“Takovéto spojení s dětmi je úžasné a zpříjemňuje čas nejen mně, ale určitě i jim,” řekla zpěvačka.

Iveta Bartošová má své internetové stránky, takže pro ní toto médium nebylo žádným překvapením. Otázky dětí byly neviňoučké. Ptaly se hlavně na syna Arthura, kterého v té době hlídala doma babička. Zajímaly je také termíny jejích koncertů a žádaly o plakát, e-mail, podpis. Jedno děvčátko dokonce pořád nemohlo uvěřit, že si skutečně píše se svou oblíbenou zpěvačkou.

Tatínek pětileté holčičky s leukémií se Ivetě svěřil, že dcera má ráda její písničku Popelka a má v nemocnici u sebe zpěvaččinu fotografii.

Iveta Bartošová by si přála ještě jedno dítě, "kdyby to byla holčička, jmenovala by se Sylvie," napsala a ostatní děti kvitovaly jméno s nadšením. Tatínka pro potomka však ještě vybraného nemá.

Ze svých zpěváckých kolegů si Iveta Bartošová nejvíc váží například Jiřího Korna, Pavla Vítka, Richarda Ginzleryho nebo Lucii Bílou, Hanu Zagorovou a Hanu Hegerovou.

Na otázku, zda je pověrčivá napsala, že věří nejvíc sama v sebe. Z barev nosí všechny, ale černá už je prý pasé, nejraději má veselé optimistické barvy. Ráda vaří a dokonce prozradila recept na oblíbené jídlo: staročeské kuře (recept najdete na www stránkách projektu Majáky, v rozhovoru s Ivetou Bartošovou- viz web) . Jinak prý miluje zmrzlinu a čokoládu, nejlépe obojí dohromady.

Na dovolenou se letos chystá se svoji maminkou a se synem Arthurem do Saúdské Arábie.

V srpnu bude Iveta Bartošová točit novou desku, měla by vyjít kolem Vánoc a bude prý hodně pohádková.

Že je zpěvačka ještě pořád obdivovaná dokazuje spousta otázek, které chtěly vyzvědět, jaký by měl muž být, aby Ivetě imponoval. Odpověděla, že je teď hodně zklamaná a tedy i hodně náročná.

Projekt Majáky si klade za úlohu zpříjemnit dětem jejich pobyt v nemocnici. Internetově je napojeno šest nemocnic z celé republiky, kromě Prahy ještě Brno, Plzeň Ústí nad Labem a Ostrava. Kromě rozhovorů se svými oblíbenými osobnostmi mohou malí pacienti hrát hry, vytvořit si vlastní pohádku nebo napsat svůj první novinový článek.