Iveta Bartošová si vzala Josefa Rychtáře, svatbě asistovala policie

Zpěvačka Iveta Bartošová se vdávala celá v bílém. Ale svatebčané si dali pozor, aby je nikdo neviděl. Na radnici přijeli modrým passatem s tmavými skly.

Na svatbu dokonce dohlížela policie, která ovšem nijak nezasáhla, když se auto nebezpečně rozjelo proti novinářům.

"Nebylo to tak, že by policie hlídala soukromou svatbu. Měli jsme oznámení o potyčkách od řidiče vozidla, který byl účastníkem té svatby. Modrý passat se snažil vyjet z garáže, ale zabránili mu v tom novináři. Řidič se měl údajně rozjet proti nim. Policie, která sídlí hned naproti, tam přišla, ale nemáme hlášeny žádné škody na majetku ani na zdraví, takže policisté potom opět odešli," řekla iDNES.cz mluvčí policie Jana Rösslerová.

VIDEO: Svatba Bartošové: Rychtář skryl Ivetu za černá skla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bartošová a Rychtář oznámili zasnoubení poté, co se sedmačtyřicetiletá zpěvačka na začátku srpna vrátila z bohnické léčebny. Od svého o osm let staršího přítele tehdy dostala prstýnek a snoubenci se nechali slyšet, že svatba bude do konce roku. Nakonec si s ní pospíšili. Podle předchozích vyjádření pro média si Bartošová po svatbě ponechá své příjmení.

Iveta Bartošová je vdaná podruhé. Jejím prvním manželem byl Jiří Pomeje, kterého si vzala v září roku 2008. Tehdy měla Bartošová pompézní svatbu na zámku Hluboká se spoustou hostů. Manželství ovšem dlouho nevydrželo. Problémy začaly už o rok později, definitivně se pár rozvedl v roce 2010.

První svatba Ivety Bartošové byla honosná.

Rychtář se s manželkou Darinou rozvedl po 28 letech loni v březnu. Rozešli se právě kvůli jeho vztahu s Ivetou Bartošovou, která u Rychtářových našla útočiště v roce 2011 po operaci ramene.