Iveta Bartošová a Jiří Pomeje byli rozvedeni během dvaceti minut

"Svobodná už jsem, alespoň ve své vlastní hlavě, a to je to nejpodstatnější," komentovala rozvodové stání Bartošová, která k soudu v pražských Vršovicích dorazila osobně. "Chtěla jsem to dotáhnout do konce, i když bych tu nemusela být," řekla iDNES.cz Bartošová.

Pomejeho zastupoval pouze advokát Michal Vondráček. "Pro mého klienta je tato událost velmi citlivou otázkou, Ivetě Bartošové nechtěl dělat problémy, a proto se k soudu ani nedostavil. Jako můj klient měl na to samozřejmě právo," uvedl Vondráček.

Den rozvodového stání zpěvačka pojala jako magnet na své fanoušky, se kterými hodlá tento akt "oslavit". "Naplánovala jsem si autogramiádu a slavit budu se svými příznivci. Hlavně budu se svým synem, strávíme spolu krásné odpoledne a večer," uvedla zpěvačka v oficiálním prohlášení jen pár hodin před soudem, od kterého nakonec odcházela v slzách. Prý radosti.

O důvodech rozvodu mluvit nechce. "Rozvod považuju za soukromou věc, stejně tak jako jeho důvody nebo další podrobnosti, které se ho týkají," dodala Bartošová s tím, že celé události bude její syn Artur ušetřen.

Bezdětné manželství tak zřejmě poznamenaly i zpěvaččiny problémy s alkoholem a utišujícími léky a na klidu nepřidaly ani Pomejeho finanční potíže způsobené neúspěchem jeho filmového projektu Andělská tvář.

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje byli manželé od září roku 2008, kdy si řekli ano na zámku v Hluboké nad Vltavou.