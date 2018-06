Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala

Při svém posledním vystoupení v televizi Iveta Bartošová prohlašovala, že ji trápí ztuhlý sval a kvůli němu nemůže mluvit a zpívat. Také v naší společenské rubrice Revue.iDNES.cz to byl velmi čtený článek (více zde).

O Bartošovou prostě byl vždy zájem. "S padesátiletou alkoholičkou na antidepresivech, která má smůlu na chlapy, se identifikuje každá druhá ženská, protože tu máme velký problém s alkoholismem žen. Šéf jednoho německého bulváru mi říkal: Každá země má Bartošovou, ale u vás kolem ní krouží ještě čtyři duševní mrzáci, kteří dělají vedlejší show, to jinde není," vysvětlil nedávno v rozhovoru pro MF DNES bulvární novinář Pavel Novotný.

Bulvár by se nad sebou měl zamyslet, řekla Simona Stašová:

Vztah zpěvačky s médii označil mediální analytik Milan Kruml za problematický, ačkoliv podle něj šlo o jakýsi druh symbiózy. "Myslím, že média jsou do značné míry odpovědná, že ji živila v nějaké iluzi, že je celebrita a po drobném výpadku se může vrátit zpátky," popsal pro ČTK snahy oživit zpěvaččinu kariéru.



Bulvár zpěvačce vždy věnoval pozornost kvůli jejím vztahům, v nichž se jí moc nedařilo. Poprvé se výrazně do dějin českého bulváru zapsala v roce 1994, kdy ji údajně unesl Roman Tříska. Zpěvačka ho obvinila z únosu, prý ji zdrogoval, přivázal k radiátoru a pak znásilňoval; to vše média řádně rozmazala, k soudu se to však nedostalo a Třísku policie nakonec obvinila jen z poškozování cizí věci.

Vít Klusák, autor dokumentu Dělníci bulváru, se v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o aktivní spolupráci Bartošové s médii. "Jeden můj kolega s ní krátce chodil. Vybavuji si, jak vyprávěl, že šli na rande a ona se zeptala: Nebude ti vadit, když tam budou lidi z Blesku a nafotí si nás spolu? Vzala na rande s klukem, se kterým se teprve poznávali, fotografy. Uvědomil si, že takovým způsobem bude kapitalizovat všechny jejich hezké chvilky. Proti paní Bartošové se to obrátilo." (celý rozhovor čtěte zde)

"My ji skutečně zabijeme"

Od roku 2007 bulvár naplno otevřel zpěvaččinu Pandořinu skříňku poté, co se několikrát léčila ze závislosti na alkoholu a lécích v Kroměříži. O excesech Ivety Bartošové se také rozepsala její bývalá hospodyně Zlata Dvořáková ve své knize Sbohem, Iveto... Od té doby se fotky zpěvačky v nepříliš lichotivých chvílích staly zárukou mediálního úspěchu. A také rozpoutaly řeči o blížící se smrti, které vyvrcholily výrokem již zmíněného Pavla Novotného pro slovenský list SME.

"Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je," řekl SME syn baviče Petra Novotného (více zde).

V roce 2011 plnila Bartošová stránky bulváru díky italskému hraběti Domenicovi Martuccimu. Z konce čtyřměsíční italské lásky se léčila v domě rodiny Josefa Rychtáře. Psala deník pro Blesk a slibovala fanouškům, že se vrátí v plné síle. Comeback se nezdařil, ale během několikaměsíčního pobytu v Říčanech se zamilovala do svého hostitele a ten kvůli ní opustil rodinu. Ovšem ještě před svatbou v září 2013, u níž se mediální zájem mohl předpokládat, vybuchla jiná bulvární bomba.

Větší šílenství než smrt Karla Svobody?

Zpěvaččin ctitel Zdeněk Macura ji 3. července 2013 za přítomnosti televizní kamery odvezl z jejího domu v Uhříněvsi. Později tvrdil, že jsou v Rakousku a pak v Itálii. Údajně odjeli i proto, že Rychtář zpěvačku opakovaně bil. Ten požádal policii o vyhlášení pátrání. Nakonec se Bartošová z Itálie vrátila právě s Josefem Rychtářem, který se pro ni rozjel v doprovodu bulváru. Z celé eskapády se pak objevila řada lidsky choulostivých záběrů. Ty pustil do světa Zdeněk Macura.

O posledních Vánocích uspořádala zpěvačka koncert v kostele v Uhříněvsi. Pavel Novotný z něj dělal ironickou on-line reportáž. A nechal se při tom natáčet pro dokument Dělníci bulváru.

Nyní Novotný z pronásledování zpěvačky obviňuje jiné novináře. "Necítím ani špetku výčitek a jsem hrdý na svůj tým, který mi nic nevyčítal a naopak mě podpořil v rozhodnutí nezištně Ivetě v posledních měsících mediálně i materiálně pomáhat," napsal na svůj Facebook nedlouho poté, co Bartošová spáchala sebevraždu.

"Bulvár je bulvár," komentoval zájem o zpěvaččin osud mediální analytik a vysokoškolský pedagog Milan Šmíd, podle kterého zatím největším bulvárním tématem bylo tragické úmrtí skladatele Karla Svobody. "Jsem zvědavý, zda média budou mít větší ohledy, nebo půjde o stejné šílenství," zmínil s tím, že tehdy šlo o dobu takzvaně před Facebookem a klasická bulvární média z této události "žila" skoro dva měsíce.