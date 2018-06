Bartošová utekla od Rychtáře. Nový ochránce Macura ji odvezl do ciziny

Iveta Bartošová ve středu odjela ze svého domu v Uhříněvsi se svým ctitelem Zdeňkem Macurou. iDNES.cz to potvrdil samotný Rychtář.

"Jo, to je pravda. Já jsem se vracel z Říčan. Iveta je dospělá, takže by měla sama vědět, co bude a co nebude dělat. Já jsem jí zkoušel večer volat, ale vypnula si telefon a má ho vypnutý doposud," řekl Rychtář, který byl poslední dobou i manažerem zpěvačky.

VIDEO: Plačící Rychtář. Ať se ti daří Iveto, vzkazuje zpěvačce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před měsícem během povodní všechno vypadalo ještě v pořádku. Pár odmítl evakuaci policií a společně odjel do bezpečí. Nyní Macura potvrdil, že Iveta Bartošová už s Josefem Rychtářem být nechce.

"Když už nepomohla ani policie, tak se Iveta obrátila na mě a já jsem ji odvezl. Má různá zranění na hlavě a bolí ji hlava. V této republice se bojí doktorů, má z těchto věcí fóbii a tak si přála odjet mimo," řekl Macura s tím, že jsou se zpěvačkou v Rakousku.

Mezi Bartošovou a Rychtářem to ovšem občas také jiskřilo. Objevily se spekulace, že ji bil, zpěvačka to však pokaždé popřela. Rychtář se zase zpěvačky často zastával, že nepije, přestože svá vystoupení nezvládla. Dokonce zrušila svůj plánovaný comeback, kterým měl být loňský vánoční koncert v Lucerně (více zde).



Zdeněk Macura Iveta Bartošová a Josef Rychtář

Na Zdeňka Macuru, který zpěvačku odvezl z jejího domu, přitom Bartošová v minulosti volala policii. Její obdivovatel veřejně prohlašoval, že si ji chce vzít a několikrát ji navštívil doma.

"Ty potřebuješ lásku a já tu lásku pro Tebe v srdci mám, jinak bych tuto nabídku ani nedělal. Ty jsi v jádru v podstatě takový králiček-bobeček a já jsem taky takový králiček-bobeček a králiček-bobeček může být šťastný jen zase s králičkem-bobečkem," napsal Macura ve své žádosti o ruku, kterou jí poslal přes bulvární média (více zde).

VIDEO: Zdeněk Macura k Ivetě Bartošové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu