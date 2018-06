Bartošovou prý trápí ztuhlý sval. Kvůli němu nemůže mluvit a zpívat

"Mám vyprodáno. Odsouvá... Vydržte... prosím," snažila se se značnými obtížemi Bartošová v rozhovoru pro VIP zprávy na Primě vysvětlit, že svá vystoupení neruší, jen je museli přesunout.

"Sama Iveta s kapelou dospěla k rozumnému závěru, že je lepší koncerty přesunout na jiný termín," dodal zpěvaččin manžel Josef Rychtář (55).

Za problémy s řečí muže prý operace čelisti, kterou zpěvačka podstoupila už před třemi měsíci.

"Mluvení mi dělá problém. Mám turné, které čeká, až se to spraví," řekla.

Zpěvačku ale prý trápí i neustálá přítomnost paparazzi před jejím domem, z něhož vychází jen s manželem, protože má strach.

"Už toho bylo dost a ten, kdo to nezná, to, co prožívám já, nemám soukromí, nic, tak to je těžké," vysoukala ze sebe Bartošová, která minulý měsíc nafotila pro iDNES.cz nové fotky (více zde).