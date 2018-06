Iveta a Artur se budou stěhovat

"Chodíme to tam často okukovat. Artík si hlídá svůj pokojíček, jestli mu tam všechno dělají tak, jak si přeje, zda má třeba zásuvky, jak potřebuje. Chce tam mít samozřejmě zástrčku na počítač. Jako správný chlap totiž musí mít v pokojíčku svou televizi, počítač - a výhled na rybník," svěřila se Iveta, která stále více opouští image romantické princezny a odhaluje svou pravou podstatu: je z ní správná ženská s rozpustilými čertíky v očích, která nikdy nejde daleko pro legraci.

Daleko nejde, ani co se přestěhování týče. Od růžového domečku v Říčanech, který měla doposud pronajatý, se s Arturem přesune jen o kousek dál. Do současného sousedství se ale budou rádi vracet. "Máme tady totiž báječnou babičku s dědečkem. Nejsou to sice moji rodiče, ale my jsme se s nimi tak sžili, že jsou už naše rodina. Artur zavolá na dědu: ´Nazdar, hochu´, přeskočí plot a už je u nich. Jejich oblíbená hra je, že si dělají letadla z kolíčků na prádlo," dodala Iveta.