Ivanu Langrovi se narodila dcera

Jakmile se o nastávajícím příchodu dítěte kolem půlnoci dozvěděl, nasedl do auta a uháněl z Prahy do Olomouce. Stihl to tak tak, přijel hodinu před porodem.

"Musím složit hold všem ženám a matkám za to, co vydrží. My, chlapi, bychom tohle asi nedokázali. Je to zázrak," řekl Langer. Podotkl však, že kromě pocitu obrovského štěstí se mu záhy rozklepala kolena. "Jedna věc je o tom mluvit, že budete otec, a druhá věc je, když to nastane," svěřil se.

Čtyřiatřicetiletý politik se na rodičovskou roli připravoval velmi dlouho a zodpovědně. "Myslím, že budu vlídný a spravedlivý otec, ale zároveň i velmi přísný. V budoucnu bychom chtěli mít minimálně tři děti," prohlásil šťastný Langer.

Špunty ze šampaňského u Langrů zatím nestřílejí. Tatínek, který nespal už dvě noci, na oslavy dosud nepomyslel. "Zatím se srovnávám se svou novou rolí otce," přiznal se.

Před časem místopředseda ODS prozradil, že uvažuje o své mateřské dovolené na dva až tři roky, aby se mohl na výchově svých dětí více podílet. Teď však o odchodu z politické scény neuvažuje. "Svoji výchovnou roli vidím především v pozdním věku. Nejvíc jsem zvědavý na to, jaká bude mé dítě osobnost. Nakolik v něm budu poznávat svoji manželku, nebo sebe. Bude to úžasné období mého života," podotkl Langer.

Narození Petry definitivně ukončilo aktuální literární tvorbu jejího otce, který si již několik měsíců zapisuje své zážitky v Deníku prvorodícího otce. "Dnes dopíšu předposlední kapitolu a ve středu poslední. Napsal jsem jich celkem třicet a věnuji je své manželce Markétě a dceři. Před volbami deník rozhodně nevydám," řekl Langer.