Ivana Gottová: Mnohokrát jsem se manžela ptala, proč právě já

"Ptala jsem se mnohokrát, ale vždy do toho zazvonil telefon nebo někdo přišel. Ale domnívám se, že to vyplynulo ze situace, přece jen jsme spolu žili sedm let a druhé dítě bylo na cestě," říká.

Od začátku, kdy se seznámili, prý brala jejich vztah tak, že je napořád. "Jsem ráda, že na mě Karel tak dlouho čekal," říká se smíchem. Až s příchodem dětí si začala uvědomovat jejich sedmatřicetiletý věkový rozdíl. Ale právě děti jsou podle ní vedle fanoušků tím motorem, který žene Karla Gotta dál. "On chce své děti dovést do dospělosti, to je pro něj cíl," říká.

Být ženou nejznámějšího českého zpěváka ovšem nepřináší jen výhody. Lidé Ivanu Gottovou často pozorují, zkoumají, jaká je.

"Myslím si, že je na mě rozhodně používán kritičtější metr. Jsem pod drobnohledem, a tak jsem ostražitější, zvlášť co se týká cizích lidí a novinářů. Stal se ze mě silný introvert, i když jsem taková dříve nebývala. Jsem plachá. Hodně plachá a vím, že tím někdy můžu působit až nepříjemně," vypráví.

Co se změnilo díky jejímu životu s Karlem Gottem? Například se ze zapřísáhlé vegetariánky změnila v konzumentku masa. "Karel povídá o všem s takovým nadšením a zapálením. Když začne mluvit o steaku, tak popisuje, jak je šťavnatý, až ho přiměje ochutnat i vegetariána. Karlu Gottovi se prostě nedá odolat," vysvětluje v rozhovoru pro Magazín MF DNES.