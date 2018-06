Bagová z Hlasu zanedbává školu kvůli kariéře a večírkům

Zdá se, že vítězku pěvecké soutěže Hlas ČeskoSlovenska Ivannu Bagovou potkalo to, co téměř všechny zpěváky z podobných show - lidé na ni už zapomněli. Ona ale trvá na tom, že její kariéra šlape a dokonce kvůli tomu přestala chodit pravidelně do školy, ačkoli má před maturitou.