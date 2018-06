Ivanku Trumpovou pronásledoval šílenec, chtěl se zabít

Sedmadvacetiletý Justin Massler pronásledoval Ivanku Trumpovou hlavně prostřednictvím internetu. "Je nemocný, má za sebou nějaké psychické obtíže. Nikdy ale nikomu neublížil, jen psal něco na internet," řekla deníku NY daily news matka zadrženého muže Randee Masslerová.

Massler sám sebe nazval na svém bloku stalkerem, který je posedlý Ivankou Trumpovou a posílal Trumpové e-maily a vzkazy na sociální síti Twitter, v nichž vyhrožoval, že se zabije v jejím butiku, aby jí zničil pověst nebo že ji bude pronásledovat.

Justin Massler

"Prostě nechci být ignorován," napsal Massler do redakce týdeníku The New York Observer, který vlastní manžel Ivanky Trumpové.

Podle prokurátora takto obtěžoval Trumpovou dva roky. Psal jí, že jeho snem je vzít si ji za ženu a zároveň ji nazýval elitářkou. Psal i jejímu muži, aby vyklidil svou kancelář a že si s ním chce promluvit o převzetí jeho listu.

Justin Massler, který si před pár lety změnil jméno na Clouda Stormchasera, se k Ivance Trumpové nikdy nepřiblížil. "Je jako desetiletý kluk, který se zamiloval do filmové hvězdy," uvedla jeho matka.

Přesto soudce podle serveru TMZ doporučil ochranu pro všechny děti Donalda Trumpa i jeho ženu Melanii. Justin Massler byl totiž propuštěn na kauci. Musí pouze jednou týdně navštěvovat psychiatra.