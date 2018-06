Ivanka Trumpová je podruhé maminkou. Narodil se jí syn

Novinku na svém Twitteru oznámila novopečená maminka.

"Právě jsme na světě přivítali krásného a zdravého chlapečka. Jared, Arabella a já nemůžeme být šťastnější," napsala Trumpová.

Narození hned poté potvrdil také nyní už šestinásobný dědeček Donald Trump, jehož nejstarší syn má čtyři děti.

"Moje krásná dcera Ivanka právě porodila zdravého kluka. Jared a Ivanka jsou pyšní," napsal miliardář na mikroblogovací síti.

Trumpová si však nedávno postěžovala, že její otec Donald se jí jako chůva moc neosvědčil.

"Rád si bere Arabellu k sobě, ale jen se mnou. Nemá tušení, co dělat, když pláče nebo když je třeba vyměnit plenky. Ale myslím, že by na to přišel," řekla Trumpová pro magazín Redbook.