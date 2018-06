Ivanka Trumpová má práci (a snaživého otce)

10:10 , aktualizováno 10:10

Ivanka Trumpová, dcera amerického byznysmena Donalda Trumpa a podnikatelky Ivany Trumpové, bývalé modelky českého původu, se stane členkou správní rady kasinové společnosti svého otce Trump Entertainment Resorts. Sobotnímu vydání listu The Press of Atlantic City to řekl Donald Trump.