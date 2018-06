Trumpová o Clintonové: Jsme dobré kamarádky, ale o politice nemluvíme

Ivanka Trumpová své přátelství deklarovala v televizním rozhovoru poté, co její otec při jednom vystoupení prohlásil, že by si přál, aby se Ivanka a Chelsea nekamarádily.

„Je to skvělá holka a moje dobrá kamarádka. Samozřejmě jsem nyní pod extrémně silným tlakem a drobnohledem. Ale my nekandidujeme. Jsme děti kandidátů. Obě jsme zůstaly blízké kamarádky, i když na veřejnosti to možná není tak vidět. Vzájemně se podporujeme,“ prohlásila Ivanka Trumpová v pořadu On the Record moderátorky Grety Van Susterenové.

Přátelství již dříve potvrdila i Chelsea Clintonová, která si s Ivankou třeba pravidelně dopisuje na sociálních sítích. Dcera Donalda Trumpa však nyní připustila, že je jedno téma, o němž se nebaví.

„Před touto kampaní jsme nikdy nemluvily o politice, a to je asi téma, kterému bychom se měly vyhnout i teď,“ prohlásila Trumpová.

Donald Trump podle listu The Washington Post označil Hillary Clintonovou za ďábla a obvinil ji ze založení Islámského státu. Její dcera Chelsea je i přes mediální útoky na adresu své matky přesvědčená, že kamarádství s Ivankou jí vydrží.

„Ale je jasné, že Ivanka a já máme velmi odlišné názory na to, kdo by měl být náš prezident a kdo by byl pro naši zemi nejlepší,“ dodala Chelsea Clintonová.