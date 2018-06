Ivanka Trumpová čeká druhé dítě, narodit se má na podzim

Ivanka Trumpová a majitel týdeníku New York Observer Jared Kushner už mají dvacetiměsíční dceru Arabellu Rose. Na sociální síti Twitter teď prozradili, že čekají další dítě.

"Jared a já jsem nadšeni, že se Arabella na podzim stane velkou sestrou. Díky za všechna krásná přání," napsala Ivanka Trumpová.

Pro jednatřicetiletou dědičku bude náročné skloubit těhotenství s prací, protože dostala vysoký post ve společnosti svého otce. K tomu se ještě podílí na navrhování oblečení a prodává klenoty a módní doplňky.

Ivanka Trumpová s dcerou Arabellou Rose

S prací nepřestala ani po narození první dcery. "Je těžké každé ráno Arabellu opouštět, ale je pro mě důležité pokračovat v tom, co dělám. Naplňuje mě to a myslím, že to ze mě dělá lepší matku, když jsem doma," řekla Trumpová v rozhovoru pro dámský časopis Redbook.

"Péče o dítě je ale náročnější než cokoli, co dělám v kanceláři," dodala.

Pro jejího otce Donalda Trumpa už to bude šesté vnouče. Čtyři má od svých synů.