Ivanka Trumpová je pár měsíců po druhém porodu opět štíhlá

"Jedla jsem jako teenager. Sacharidy třikrát denně, obvykle ve formě pizzy nebo těstovin. Ale když jsem čekala Arabellu, můj vztah k jídlu se změnil a začala jsem o něm přemýšlet zcela novým způsobem. Víc jsem jedla bílkoviny, především kuřecí maso a lososa. Pomalu jsem si začala vychutnávat zdravější jídlo," řekla Ivanka Trumpová pro magazín Shape.

Blondýnka ale přiznala, že přísnou dietu nedrží. Nemá problém občas zhřešit a vychutnat si jídlo jako kdysi.

Pokud jde o cvičení, radši než v tělocvičně tráví čas s manželem Jaredem Kushnerem (33), dcerou Arabellou (2) a půlročním synem Josephem.

"Když mi bylo 20, cítil jsem se provinile, když jsem necvičila. Nyní se tak cítím, když cvičím. I když je to jen hodina, je to čas, který jsem mohla strávit s rodinou. Místo výtahu chodím po schodech, když telefonuji, dělám dřepy nebo se během hovoru procházím po místnosti. Jsme moderní ženy! Musíme přijít na to, jak to má fungovat, ne?" prohlásila Trumpová, která má také osobní trenérku a cvičí jógu.