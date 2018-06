Ivanka pošle do Česka své míry

FOTOGRAFIE ZDE

S návrhářem kubánského původu se třiadvacetiletá Ivanka potkala poprvé náhodou právě minulý týden u babičky ve Zlíně.

Laffita totiž zásobí šatník nejen její maminky, bývalé Trumpovy manželky kdysi nazývané princezna Ameriky, ale také babičky Marie Zelníčkové.

V pondělí povečeřeli v pražském Pálffyho paláci ještě spolu s Ivančinou babičkou a s Osmanyho maminkou Candidou, která přiletěla z Kuby na prázdniny.

Jako předkrm si objednali francouzskou paštiku z husích jater Foie Gras, paní Laffitová pak mušle Sv. Jakuba. Po něm si návrhář pochutnával na kuřecím prsu

a Ivanka si dala rybu Tropický jazyk. Kromě minerálky popíjeli archivní české červené víno, ročník 1989.

Na závěr nesměl chybět dezert. Osmany s Ivankou si dali společně Profiteroly - malé buchtičky plněné zmrzlinou a polévané horkou čokoládou.

Večeře se protáhla dlouho do noci. Ivanka se rozplývala nad Prahou a líčila dojmy z Karlova mostu a z Národní galerie. "Brzy se sem vrátím," slíbila Osmanymu, když si vyměňovali soukromá telefonní čísla a na oplátku potvrdila, že mu ráda bude dělat společnost doma v New Yorku.

"Osmanyho tvorbu znám z šatníku své matky a také z médií," uvedla dcera slavné Češky. Dohodli se i na tom, že mu štíhlá a vysoká Ivanka, která také příležitostně předvádí jako modelka, pošle své míry.

Dcera nejbohatší Češky, která má ještě dva bratry (26 a 21 let) a vystudovala finance, odletěla hned druhý den do Turecka, pak má namířeno s přítelem do Řecka na dovolenou. Od podzimu začne pracovat pro společnost svého otce Donalda Trumpa.