Ivaně Christové kila navíc nevadí

"Osm let jsem se pořádně nenajedla. Když jsem předváděla v Paříži, jedla jsem pouze rozmixovaný banán s pomerančovým džusem. Jeden banán na dva dny. Vážila jsem tehdy devětačtyřicet kilo," prozradila Christová.

Když chtěla zhubnout, nezbývalo ji nic jiného než hladovka. S tím je ale už delší dobu konec. Nadále však patří k příznivcům zdravé kuchyně a nejčastěji si dopřává ryby nebo špenát.

Loni se ji ale životospráva vymkla z rukou a váha ukázala nemilosrdných devětašedesát kilogramů. Sportem a dlouhými procházkami se ale podnikatelce a zpěvačce povedlo devět kilo shodit.

Fanouškům se prý oblejší křivky na Christové líbí. "Vypadá jako skutečná žena," pochvalují si.

A co Miss roku 1989 v současné době dělá? "Mám v Bratislavě i v Praze svou reklamní agenturu, stále zpívám, fotím a pořád mám hodně práce. A hlavně, mám dcerku Danielku," vyjmenovává Ivana.

Nechci, aby se dcera zbláznila

Danielka, která se Ivaně Christová narodila z velmi krátkého manželství s Fancouzem Danielem Ubaudem, podle své maminky nádherně maluje, hraje na klavír, chodí do tanečního kroužku a věnuje se folklóru.

K počítači ji ale Ivana Christová moc často nepouští. "Jsem totiž přesvědčena, že počítač krade spoustu času a lidi mu doslova propadnou. Danielce dovolím tak dvacet minut kreslit nebo se s počítačovým programem učit angličtinu. Může si také studovat třeba přírodu nebo lidskou kostru. Nechci, aby se do toho stroje zbláznila," řekla rezolutně.

S devítiletou dcerou podle svých slov chodí hodně do přírody, když jsou doma, tak si čtou a dělají jen příjemné věci. "Chtěla by být jednou miss. A já doufám, že se to nestane!"