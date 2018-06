IvanaTrumpová fandí české módě

* Ivana Trumpováse narodila v Čechách v roce 1949, v roce 1968 se provdala za rakouského závodníka na lyžích a emigrovala s ním do Kanady.

* Za oceánem se začala celkem úspěšně živit jako modelka, rozvedla se a přestěhovala se do New Yorku.

* V roce 1976 se podruhé vdala, tentokrát za amerického milionáře a playboye Donalda Trumpa, se kterým se jí narodily dvě děti.

* Po jedenácti letech se Ivana s Donaldem rozvedla, poté co zjistila, že jí už delší dobu podvádí. Rozvod pojala velkolepě, vydělala na něm spoustu peněz a dokonce později o rozvodech napsala knihu.

* V současné době vydává svůj časopis, navrhuje oblečení, kosmetiku a šperky.