Ivana Zemanová balí kufry nerada

Vystěhovala jste se skutečně z vládní vily?

"Ta fáma mě překvapuje, protože jsme Vánoce trávili v Praze kvůli nachlazené dceři a později jsme se společně přesunuli na Vysočinu. Docela by mě zajímalo, jak taková fáma může vzniknout. Spíš bych čekala nějakou jinou...," řekla Korzu Ivana Zemanová.

Jakou fámu jste měla na mysli?

"Kvůli vytíženosti svého muže navštěvuji většinu kulturních pořadů ve společnosti bodyguarda. Často vedle mě sedí například v divadle. Pokaždé to je sice jiný muž, ale už to někdo mohl zaznamenat."

Nedávno prošlo tiskem, že bodyguardi s vámi chodí i kvůli dceři…

"To je už starší záležitost. Skutečně jsme v létě dostali výhrůžné dopisy, týkající se jejího únosu. Dodnes jsme samozřejmě opatrní, a proto Kačku chráníme."

A nikdy vás nenapadlo v nějaké krizi sbalit kufry a odjet k mamince?

"Víte, já nerada balím kufry...."

Jistý internetový zdroj vyhlásil Miloše Zemana Rypákem roku, což je cena za to, že "nadzvedl" nejvíc lidí v republice. Jak to vnímáte a myslíte, že si váš muž vyzvedne cenu, jíž je prasečí hlava?

"Myslím, že je to dost nevkusné a není třeba na to reagovat. A navíc, můj muž má raději vařené koleno než hlavu."

Když už jsme u oblíbené stravy pana premiéra, máte stejné chutě jako on?

"Je pravda, že jsem se musela naučit, aby mi zdravá strava chutnala. Stejně mám raději dobré jelito. I když v poslední době trochu držím dietu. Snažím se jíst ovoce a naopak zcela vynechávat pečivo. Za šest týdnů se mi podařilo pár kilo shodit. Ale je to možná i tím, že Kačka šla do školy a já začala pracovat pro ministerstvo kultury."

Čemu se tam věnujete?

"Mám termínovanou smlouvu na dva roky pro projekt Česká kulturní sezóna ve Francii 2002. Jak název napovídá, jde o naši prezentaci ve Francii, v níž bude česká kultura 20. století zastoupena především divadlem, výtvarným a užitým uměním. Zajímavá určitě bude i výstava o českém automobilismu."

Kde všude českou kulturu Francouzi ocení a o co mají největší zájem?

"V mnoha městech, mimo jiné v Dijonu, Nantes, Strassbourgu. Zajímá je naše výtvarná avantgarda, 60. léta ve filmu a z divadelních autorů pochopitelně Václav Havel a Milan Kundera. Vše je vlastně teď v jednání s francouzskou stranou. Starám se hlavně o propagaci a sponzoring, který naplňujeme jen zvolna, protože dnes se moc sponzoři do kulturních akcí nehrnou."

Za dva roky vaše smlouva skončí, váš muž se také rozhodl k odchodu z vysoké politiky. Máte představu, co bude potom?

"Nechávám všemu volný průběh, rozhoduji se, až je potřeba. Stejně tak zatím neuvažuji, kam se přestěhujeme. Stále máme jen 1+1 v Praze 4."

Co na svém muži oceňujete a naopak?

"Oceňuji, ač si to mnozí nemyslí, že dovede vnímat příkoří. Typická je příhoda ze Žofína, kde ho před přednáškou nešťastnou náhodou polila servírka limonádou. Byla z toho skoro v šoku. Miloš ji pohladil a jejímu šéfovi řekl, že doufá, že ji nevyhodí. Neoceňuji jeho vášeň pro staré věci.Tajně je likviduji anebo vyměňuji za nové, jako letos koberec na chalupě."

Takže nejste milovnicí bazarů a second handů?

"Nelíbí se mi pocit, že to patřilo komusi cizímu. Nedávno jsem byla na výstavě starých vzácných koberců, ale musím se přiznat, že mi vadila právě jejich sešlost. Raději mám doma nové, ne tak drahé koberce."

Po kom z vás je vlastně vaše dcera Kateřina?

"Hudební cit a některé vlastnosti zdědila po tatínkovi. Teď je v první třídě a moc ji to baví, protože už předtím se sama naučila počítat a číst. Je zajímavé, že už jako cvrček neprohlašovala, že chce být nejkrásnější, ale nejchytřejší. Tak uvidíme..."