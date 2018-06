Ivana: U Gotta jsem smíchy brečela

RADANA LABAJOVÁ, zpěvačka (dříve Holki)

První řadu jsem sledovala, protože to bylo něco nového. Teď už se nedívám. Už mi to nepřijde tak zábavné.

Desku jsem neslyšela od nikoho z bývalých finalistů. Starám se o sebe, o to, abych sama měla dost práce. A co si o nich myslím? Pro mě to jsou zpěváci vyrobení na zakázku.

IVANA MACHÁČKOVÁ, produkční

SuperStar sleduju nárazově. Ale posledně, předminulou neděli, jsem se dost pobavila, když jsem viděla toho kluka, co napodoboval Karla Gotta. Přišlo mi to vtipné. Smíchy jsem až brečela.

Já jsem pravidelně nesledovala ani první řadu SuperStar. Spíš jsem se zajímala o ten konec, když už se bojovalo mezi posledními.