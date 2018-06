Ivana Trumpová pózovala ve spodním prádle

Ivana Trumpová je ve svých šedesáti letech ve skvělé kondici a neváhá se ani předvádět v televizi ve spodním prádle tělové barvy a černých punčochách. V soutěži Celebrity Big Brother zavzpomínala na kariéru modelky a pózovala svým spolubydlícím, kteří ji malovali.

Za tento úkol si Ivana Trumpová a autor nejlepšího obrázku mohli vybrat dárek. Ivana si objednala steaky pro všechny, autor nejlepšího díla chtěl alkoholický koktejl.

Do britské reality show Celebrity Big Brother, v níž jsou do vily zavřené známé osobnosti, přišla Ivana Trumpová před deseti dny k překvapení ostatních soutěžících. Jejími spolubydlícími jsou herec Stephen Baldwin, herečka Stephanie Beachamová, hip-hopová zpěvačka Lady Sovereign nebo bývalá přítelkyně Ronnieho Wooda z Rolling Stones Jekatěrina Ivanovová . čtěte také Ronnie Wood je zlý skřet, vrací Ivanovová úder aspoň slovně.

Ivana Trumpová je dvanáctou celebritou, která do domu vstoupila. "Potkám tam lidi, které vůbec neznám. Bude to pro mě úplně nová zkušenost a hodlám o tom pak napsat knihu," řekla Trumpová před vstupem do reality show a žertovala, že si možná ve vile najde manžela číslo pět. Zrovna se totiž rozvádí se sedmatřicetiletým Rossanem Rubicondim.