Ivana Trumpová je sedminásobná babička. Plenky měnit nebudu, říká

Manželka mladého Trumpa Vanessa porodila dceru Chloe Sophii v pondělí 16. června.

„Je to holka! Vanessa a já jsme velmi nadšení, že si dnes odneseme domů tento malý uzlíček radosti,“ napsal Donald Trump mladší na Twitteru.

Pár už má sedmiletou Kai Madison, pětiletého Donalda Johna III., Tristana Miloše, který v říjnu oslaví třetí narozeniny, a Spencera Fredericka, jemuž v říjnu budou dva roky.

Babička Ivana Trumpová má kromě pěti vnoučat od syna ještě dvě další vnoučata od dcery Ivanky. Ta v červenci 2011 porodila dceru Arabellu Rose a loni v říjnu syna Josefa.

„Děti mi neříkají grandma (babička), ale glam-ma (půvabná maminka), nebo ty nejmladší Ivana-ma. Užíváme si spolu, protože život je krátký. Přijdou sem, nebo já jedu k nim. Hraji si s nimi, ale po třech čtyřech hodinách je hned vrátím zpátky. Nemám zapotřebí měnit plenky. Takže to funguje perfektně,“ cituje Trumpovou list Huffington Post.

Její dcera Ivanka si nedávno postěžovala, že ani její otec Donald se jako chůva moc neosvědčil.

„Rád si bere Arabellu k sobě, ale jen se mnou. Nemá tušení, co dělat, když pláče nebo když je třeba vyměnit plenky. Ale myslím, že by na to přišel,“ řekla mladá Trumpová pro magazín Redbook.