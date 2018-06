Ivana Trumpová se vrátila k o 23 let mladšímu exmanželovi

"Jsme zase spolu. Ono se to tahá už 13 let. Od začátku letošního léta se znovu snažíme být vážně spolu," řekl jednačtyřicetiletý italský model a zpěvák pro televizi RTL.

Pár si užíval v Saint Tropez. Rubicondi prý návrat k exmanželce bere vážně a nevyloučil, že by se s ní znovu oženil. "Já bych si ji vzal. Udělal jsem to jednou a udělal bych to znovu," prohlásil.

Rossano Rubicondi byl v pořadí čtvrtým manželem Ivany Trumpové. Před svatbou spolu několik let chodili. Rozvedli se proto, že model chtěl žít v Miami a pracovat v Miláně. Trumpová ovšem prohlašovala, že ona je Newyorčanka a její rodina, přátelé a práce jsou právě v New Yorku.

Ivana Trumpová a Donald Trump (4. prosince 1989) Ivana Trumpová a Riccardo Mazzucchelli (1994) Ivana Trumpová a Rossano Rubicondi (2007)

Bývalá modelka a lyžařka Ivana Zelníčková se poprvé vdala v roce 1971 za rakouského lyžaře Alfreda Winklemeiera. Pár spolu v manželství vydržel pět let.

Jejím druhým manželem byl miliardář Donald Trump. Vzala si ho v roce 1977 a mají spolu tři děti. Rozvedli se po 15 letech manželství.

Trumpová se potřetí provdala za Riccarda Mazzucchelliho. Manželství nevydrželo ani dva roky a rozvedli se v roce 1997.